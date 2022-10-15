- 15 Eki 2022 - 16:42 G: 15 Eki 2022 - 16:43

Asgari Ücret Alanların Dikkatine! Zam Formülü İlk Kez Ortaya Çıktı! Artışın İpuçları Tek Tek Belli Oldu! Asgari Ücret 2023’te Ne Kadar Olacak?

Temmuz ayında ara zam ile buluşmuş olan asgari ücret ile çalışan vatandaşlar, yaklaşan ocak ayı ile birlikte yeniden asgari ücrete gelecek olan zammı beklemeye başladı. İktidar cephesinden gelen arka arkaya yüksek zam sinyalleri asgari ücretliyi şimdiden heyecanlandırırken; asgari ücretlinin ocak ayında alacağı zamma ilişkin yeni bir formül konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...

Temmuz ayında ara zam ile buluşmuş olan asgari ücret ile çalışan vatandaşlar, yaklaşan ocak ayı ile birlikte yeniden asgari ücrete gelecek olan zammı beklemeye başladı. İktidar cephesinden gelen arka arkaya yüksek zam sinyalleri asgari ücretliyi şimdiden heyecanlandırırken; asgari ücretlinin ocak ayında alacağı zamma ilişkin yeni bir formül konuşulmaya başlandı. Peki, asgari ücret ocak zammı belli mi? Asgari ücret 2023’te ne kadar olacak? Asgari ücret yeni tutarı kaç TL? İşte, detaylar…

15 Eki 2022 - 16:42 - Gündem

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