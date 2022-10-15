Özcan Deniz’in Hayatı Tek Gecede Kabusa Döndü! Meğer Kaynana Bu Yüzden İstemiyormuş… Evin İçi Cayır Cayır Yanıyor! Kıyametlerin Kopmasına Ramak Var!

Feyza Aktan’la olaylı bir boşanma yaşayan Özcan Deniz, boşanmadan birkaç ay sonra tasarımcı Samar Dadgar’la aşkını ilan etmişti. Her halinden çok sevdiği belli olan Özcan Deniz, kendisinden yaşça büyük olan sevgilisine geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması yapmıştı. Prenseslerden oluşan bir pasta yaptıran Özcan Deniz’e tepkiler gelmişti. 24 yaş farkı olduğu ve Samar Dadgar’ın kızı yaşında olduğu için böyle bir pasta yaptırdığı konuşulan Özcan Deniz, hayatının şokunu yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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