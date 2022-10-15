Özcan Deniz’in Hayatı Tek Gecede Kabusa Döndü! Meğer Kaynana Bu Yüzden İstemiyormuş… Evin İçi Cayır Cayır Yanıyor! Kıyametlerin Kopmasına Ramak Var!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Özcan Deniz’in başının büyük bir belada olduğuna dair iddialar gündeme geldi. Yeni gelin adayını istemeyen Özcan Deniz’in annesinin sebepleri ortaya çıktı. Evin içini cayır cayır yakan bu durum, kıyametlerin kopmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Feyza Aktan’la olaylı bir boşanma yaşayan Özcan Deniz, boşanmadan birkaç ay sonra tasarımcı Samar Dadgar’la aşkını ilan etmişti. Her halinden çok sevdiği belli olan Özcan Deniz, kendisinden yaşça büyük olan sevgilisine geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması yapmıştı. Prenseslerden oluşan bir pasta yaptıran Özcan Deniz’e tepkiler gelmişti. 24 yaş farkı olduğu ve Samar Dadgar’ın kızı yaşında olduğu için böyle bir pasta yaptırdığı konuşulan Özcan Deniz, hayatının şokunu yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.