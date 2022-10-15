- 15 Eki 2022 - 16:43 G: 15 Eki 2022 - 16:44

Hadise Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Boşandığı Eşi ve Ailesi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 5 Aylık Evliliği 5 Dakikada Bitirmişti…

Evlenmesiyle de boşanmasıyla da aylarca gündemde kalan isimlerden biri olan Hadise’den boşanma sonrası ilk açıklama geldi. Hakkında ortaya atılan iddialara sessiz kalmayan Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile ilgili de bir şeyler söyledi! İşte detaylar...

Evlenmesiyle de boşanmasıyla da aylarca gündemde kalan isimlerden biri olan Hadise’den boşanma sonrası ilk açıklama geldi. Hakkında ortaya atılan iddialara sessiz kalmayan Hadise, eski eşi Mehmet Dinçerler ile ilgili de bir şeyler söyledi! Peki, Hadise hakkındaki iddialara ne dedi? Hadise, Mehmet Dinçerler ile ilgili ne söyledi? Hadise ne açıklaması yaptı? İşte, detaylar…

15 Eki 2022 - 16:43 - Magazin

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Hadise Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Boşandığı Eşi ve Ailesi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 5 Aylık Evliliği 5 Dakikada Bitirmişti… mask
Hadise Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Boşandığı Eşi ve Ailesi Hakkında Öyle Bir Şey Dedi Ki… 5 Aylık Evliliği 5 Dakikada Bitirmişti…
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