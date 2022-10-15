Tüm Annelere Büyük Müjde! Tam Tamına 6.770 Lira Ödeme Hesaplara Anında Yatıyor! Çalışan Çalışmayan Herkesi İlgilendiriyor…
İş hayatında kadınların desteklenmesi ve doğum gibi sebepler ile kadınların iş yaşamından geri durmasını engellemek adına hem Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan hem de Avrupa Birliği’nden (AB) pek çok destek yapılmaya başlandı. işte detaylar...
İş hayatında kadınların desteklenmesi ve doğum gibi sebepler ile kadınların iş yaşamından geri durmasını engellemek adına hem Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan hem de Avrupa Birliği’nden (AB) pek çok destek yapılmaya başlandı. O desteklerden biri bu ay itibariyle aylık 6 bin 770 TL’ye ulaştı. Peki, bakıcı desteği ne kadar, kaç TL? Bakıcı desteği nasıl alınır, nereye başvurulur? Kreş desteği ne kadar, nereden alınır? İşte, detaylar…
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15 Eki 2022 - 16:43 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.