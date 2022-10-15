Tüm Annelere Büyük Müjde! Tam Tamına 6.770 Lira Ödeme Hesaplara Anında Yatıyor! Çalışan Çalışmayan Herkesi İlgilendiriyor…

İş hayatında kadınların desteklenmesi ve doğum gibi sebepler ile kadınların iş yaşamından geri durmasını engellemek adına hem Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan hem de Avrupa Birliği’nden (AB) pek çok destek yapılmaya başlandı. O desteklerden biri bu ay itibariyle aylık 6 bin 770 TL’ye ulaştı. Peki, bakıcı desteği ne kadar, kaç TL? Bakıcı desteği nasıl alınır, nereye başvurulur? Kreş desteği ne kadar, nereden alınır? İşte, detaylar…

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