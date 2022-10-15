Merve Dizdar'dan Kalpleri Sızım Sızlatan Açıklama! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Çok Pişman Belli!”

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle inanılmaz bir beğeni toparlayan ve ardından rol aldığı Erşan Kuneri dizisiyle övgülere boğulan ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz gün kameralara Bebek’te takıldı. Makyajsız bir şekilde görüntülenen Merve Dizdar, özel yaşamından kariyerine kadar pek çok konuda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Peki, Merve Dizdar ne dedi? Merve Dizdar’ın hayatında biri var mı? İşte, detaylar…

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