Merve Dizdar'dan Kalpleri Sızım Sızlatan Açıklama! Boşanma Sonrasında Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… “Çok Pişman Belli!”
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle inanılmaz bir beğeni toparlayan ve ardından rol aldığı Erşan Kuneri dizisiyle övgülere boğulan ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz gün kameralara Bebek’te takıldı. İşte Merve Dizdar ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle inanılmaz bir beğeni toparlayan ve ardından rol aldığı Erşan Kuneri dizisiyle övgülere boğulan ünlü oyuncu Merve Dizdar, geçtiğimiz gün kameralara Bebek’te takıldı. Makyajsız bir şekilde görüntülenen Merve Dizdar, özel yaşamından kariyerine kadar pek çok konuda kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Peki, Merve Dizdar ne dedi? Merve Dizdar’ın hayatında biri var mı? İşte, detaylar…
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15 Eki 2022 - 20:50 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.