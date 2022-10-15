Seda Sayan Kocası İçin Altın Dolu Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Kocası İçin Yaptığı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı! “Kafa Kadar Tektaştan Sonra… “Yok Artık!”
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan, biricik kocası için kesenin ağzını açtıkça açtı. “32 yıllık çocuğuna bu kadar harcama yapmadın” yorumlarını alan Seda Saya, kocaman tektaştan sonra öyle bir şey yaptı ki, ağızlar resmen açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Onur Şan’dan boşandıktan yıllar sonra ilk kez Çağlar Ökten’de aşkı bulan Seda Sayan, biricik sevgilisini kaçırmamış ve evlenmeye karar vermişti. Kendisinden 25 yaş küçük, oğlu Oğulcan Engin’den sadece 2 yaş büyük olan Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, kocası için birçok fedakarlık yapmıştı. Sayan’dan gelen son hamle ise dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.