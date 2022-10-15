Seda Sayan Kocası İçin Altın Dolu Kesenin Ağzını Sonuna Kadar Açtı! Kocası İçin Yaptığı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı! “Kafa Kadar Tektaştan Sonra… “Yok Artık!”

Onur Şan’dan boşandıktan yıllar sonra ilk kez Çağlar Ökten’de aşkı bulan Seda Sayan, biricik sevgilisini kaçırmamış ve evlenmeye karar vermişti. Kendisinden 25 yaş küçük, oğlu Oğulcan Engin’den sadece 2 yaş büyük olan Çağlar Ökten’le evlenen Seda Sayan, kocası için birçok fedakarlık yapmıştı. Sayan’dan gelen son hamle ise dudakların uçuklamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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