Yalı Çapkını Dizisinin Arsızlıkları Bitmek Nedir Bilmiyor! “Midemiz Ağzımızda İzliyoruz!” İstismar, Aldatma, Yalan, İhanet, Küçük Düşürme Derken Bu da Yaşandı…
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde arsızlıklar bitmek nedir bilmiyor. Midemiz ağzımızda izlediğimiz dizide aldatma, yalan, ihanet ve küçük düşürme gibi mide bulandıran olayların ardı arkası kesilmezken son olarak yaşanan ise bu kadarına da pes dedirtecek cinstendi... İşte detaylar!
Afra Saraçoğlu’nun başrolünde oynadığı ve reytingleri alt üst eden dizi, Yalı Çapkını güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosuyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Eleştirilerin hedefi olsa da reytinglerde en üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinde şimdi de kuma krizi ortaya çıktı. Seyirciler arasında büyük bir öfkeyle karşılanan olayın ardından sosyal medyada ayağa kalktı. Ortalığın karıştığı son bölümü sizin için mercek altına aldık.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.