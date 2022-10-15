Yalı Çapkını Dizisinin Arsızlıkları Bitmek Nedir Bilmiyor! “Midemiz Ağzımızda İzliyoruz!” İstismar, Aldatma, Yalan, İhanet, Küçük Düşürme Derken Bu da Yaşandı…

Afra Saraçoğlu’nun başrolünde oynadığı ve reytingleri alt üst eden dizi, Yalı Çapkını güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosuyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Eleştirilerin hedefi olsa da reytinglerde en üst sıralarda yer almayı sürdürüyor. Kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yer alan Yalı Çapkını dizisinde şimdi de kuma krizi ortaya çıktı. Seyirciler arasında büyük bir öfkeyle karşılanan olayın ardından sosyal medyada ayağa kalktı. Ortalığın karıştığı son bölümü sizin için mercek altına aldık.

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