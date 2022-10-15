Öğrencilerin Cebi Sonunda Para Görecek! Devletten Tam Tamına 1000 Lira Ödeme… Milyonlarca Öğrenci Mutluluktan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oluyor?
Milyonlarca öğrencinin cebi sonunda para görecek! Devletten tam tamına 1000 liralık bir ödeme geleceğinin açıklanması, herkesi şok içerisinde bıraktı. Haberi duyan öğrenciler ise mutluluktan halay çekmeye başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, öğrencilere hangi şartlarda ve ne zaman ödeme yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında öğrencilere seslenerek; müjdeli haberi duyurmuştu. Çok geçmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili detaylar geldi. Öğrencilere verilecek olan ulaşım desteğinin kimlere verileceği ve başvuruların ne zaman başlayacağı bu açıklamalardan sonra merak konusu oldu. Tam tamına 1000 lirayı geri ödemesiz bir biçimde hesaplarında görmenin sevincini yaşayacak olan öğrenciler ise sosyal medya üzerinden çok mutlu olduklarını ifade ettiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.