- 16 Eki 2022 - 05:46

Öğrencilerin Devletten Tam Tamına 1000 Lira Ödeme! Cebi Sonunda Para Görecek! Milyonlarca Öğrenci Mutluluktan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oluyor?

Milyonlarca öğrencinin cebi sonunda para görecek! Devletten tam tamına 1000 liralık bir ödeme geleceğinin açıklanması, herkesi şok içerisinde bıraktı. Haberi duyan öğrenciler ise mutluluktan halay çekmeye başladığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Peki, öğrencilere hangi şartlarda ve ne zaman ödeme yapılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısında öğrencilere seslenerek; müjdeli haberi duyurmuştu. Çok geçmeden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili detaylar geldi. Öğrencilere verilecek olan ulaşım desteğinin kimlere verileceği ve başvuruların ne zaman başlayacağı bu açıklamalardan sonra merak konusu oldu. Tam tamına 1000 lirayı geri ödemesiz bir biçimde hesaplarında görmenin sevincini yaşayacak olan öğrenciler ise sosyal medya üzerinden çok mutlu olduklarını ifade ettiler. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Eki 2022 - 05:46 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Öğrencilerin Devletten Tam Tamına 1000 Lira Ödeme! Cebi Sonunda Para Görecek! Milyonlarca Öğrenci Mutluluktan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oluyor? mask
Öğrencilerin Devletten Tam Tamına 1000 Lira Ödeme! Cebi Sonunda Para Görecek! Milyonlarca Öğrenci Mutluluktan Halay Çekmeye Başladı! Neler Oluyor?
Kenan Işık’tan Aylar Sonra İlk Haber Geldi! Komadan Uyandı Mı? Kenan Işık’ın Son Sağlık Durumu Nasıl? Kenan Işık Sevenleri Şok Olacak! mask
Kenan Işık’tan Aylar Sonra İlk Haber Geldi! Komadan Uyandı Mı? Kenan Işık’ın Son Sağlık Durumu Nasıl? Kenan Işık Sevenleri Şok Olacak!
Tüm Annelere Büyük Müjde! Tam Tamına 6.770 Lira Ödeme Hesaplara Anında Yatıyor! Çalışan Çalışmayan Herkesi İlgilendiriyor… mask
Tüm Annelere Büyük Müjde! Tam Tamına 6.770 Lira Ödeme Hesaplara Anında Yatıyor! Çalışan Çalışmayan Herkesi İlgilendiriyor…
Aybüke Pusat Kalça ve Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı; Fiziğiyle 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! “Yandı Buralar!” mask
Aybüke Pusat Kalça ve Sırt Dekoltesi Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı; Fiziğiyle 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! “Yandı Buralar!”
Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!” mask
Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!”
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yeni Sevgilisi Şok Etti! Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde… Yiğit Poyraz Kimdir? mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil’in Yeni Sevgilisi Şok Etti! Herkesin Tanıdığı İsim Çıktı! Acun Ilıcalı Bile İşin İçinde… Yiğit Poyraz Kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL