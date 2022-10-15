- 15 Eki 2022 - 19:53 G: 15 Eki 2022 - 20:19

Üç Kız Kardeş Dizisinin İhanetçi Somer’i Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Şaka Mı Bu?” Çok Aşık Olduğunu Bağıra Çağıra Söylemişti, Görenlere Tokat Gibi İndi…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Üç Kız Kardeş’te ihanetleriyle ortalığı sallayan Somer’in sevgilisi herkese büyük bir şok yaşattı. “Şaka mı bu” yorumlarını alan Berker Güven, görenlere tokat gibi indi. Kısa bir süre önce sokak ortasında aşkını bağıra çağıra ifade eden Berker Güven, ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Özgü Kaya’yla mükemmel bir uyumda çalışan Berker Güven, dikkatleri üzerine çekiyordu. Birbirlerine çok yakışan Özgü Kaya ve Berker Güven, sosyal medyada yankı uyandırıyordu. İkilinin aşık olduğuna dair düşünceler gündeme gelse bile Berker Güven, başka birisine aşık olduğunu ifade etmişti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu ikili, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Eki 2022 - 19:53 Ankara- Yaşam

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