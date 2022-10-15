Üç Kız Kardeş Dizisinin İhanetçi Somer’i Sevgilisiyle Şoku Yaşattı! “Şaka Mı Bu?” Çok Aşık Olduğunu Bağıra Çağıra Söylemişti, Görenlere Tokat Gibi İndi…

Özgü Kaya’yla mükemmel bir uyumda çalışan Berker Güven, dikkatleri üzerine çekiyordu. Birbirlerine çok yakışan Özgü Kaya ve Berker Güven, sosyal medyada yankı uyandırıyordu. İkilinin aşık olduğuna dair düşünceler gündeme gelse bile Berker Güven, başka birisine aşık olduğunu ifade etmişti. Milyonları şok içerisinde bırakan bu ikili, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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