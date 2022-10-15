Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımı Başları Döndürdü! “Sizin Ortaya Kış Uğramıyor Mu?” Güzelliğiyle Görenleri Orta Yerinden Çatlattı! Twitter, Instagram Alev Alev…

Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi oyuncu isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, her iki isimle de arkadaş olduğunu belirtmişti. Kerem Bürsin’den yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hande Erçel, aldatma iddialarından hemen sonra ayrılmaya karar vermişti. Peki, Hande Erçel nasıl bir kare paylaştı?

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