- 15 Eki 2022 - 21:27 G: 15 Eki 2022 - 21:48

Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımı Başları Döndürdü! “Sizin Ortaya Kış Uğramıyor Mu?” Güzelliğiyle Görenleri Orta Yerinden Çatlattı! Twitter, Instagram Alev Alev…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle dünya çapında bir başarı kazanan Hande Erçel’in bikinili paylaşımı dudakları uçuklattı. “Sizin oraya hiç kış uğramaz mı be” yorumlarını alan Hande Erçel, güzelliğiyle görenlerin orta yerinden çatlamasına neden oldu. Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarını sallayan Hande Erçel, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi oyuncu isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, her iki isimle de arkadaş olduğunu belirtmişti. Kerem Bürsin’den yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hande Erçel, aldatma iddialarından hemen sonra ayrılmaya karar vermişti. Peki, Hande Erçel nasıl bir kare paylaştı?

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15 Eki 2022 - 21:27 Ankara- Yaşam

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