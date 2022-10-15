Hande Erçel’in Bikinili Paylaşımı Başları Döndürdü! “Sizin Ortaya Kış Uğramıyor Mu?” Güzelliğiyle Görenleri Orta Yerinden Çatlattı! Twitter, Instagram Alev Alev…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle dünya çapında bir başarı kazanan Hande Erçel’in bikinili paylaşımı dudakları uçuklattı. “Sizin oraya hiç kış uğramaz mı be” yorumlarını alan Hande Erçel, güzelliğiyle görenlerin orta yerinden çatlamasına neden oldu. Twitter, Instagram gibi sosyal medya mecralarını sallayan Hande Erçel, alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım gibi oyuncu isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, her iki isimle de arkadaş olduğunu belirtmişti. Kerem Bürsin’den yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la birlikte olan Hande Erçel, aldatma iddialarından hemen sonra ayrılmaya karar vermişti. Peki, Hande Erçel nasıl bir kare paylaştı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.