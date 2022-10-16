- 16 Eki 2022 - 09:07 G: 16 Eki 2022 - 09:10

Altın Fiyatları Nevirleri Döndürdü! 16 Ekim Altın Fiyatları Kuyumcularda Küçük Kıyameti Koparttı! Krizler Fırsata Çevriliyor… “Yok Artık!” Gram Altın…

Altın fiyatları en sonunda nevirleri döndürdü! 16 Ekim altın fiyatları kuyumcularda, küçük kıyameti koparttı. Krizi fırsata çeviren yatırımcı ise “Yok artık” yorumlarında bulunamadan edemedi. Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın gibi altın çeşitleri, yatırımcı ve alıcı tarafından merak konusu oldu. İşte 1000 liranın altına düşen altının son hali…

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimden sonra altın hızla yükselmeye başlamıştı. Sık sık 1000 liranın üstüne çıkan altının yılsonunda 1400 lira olacağı tahmin ediliyordu ama yaşananlar şok etkisi yarattı. 1000 liranın altına inen altın, tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eki 2022 - 09:07 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Altın Fiyatlarında Sert Çakılma Yaşandı! Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu… Bunun Bir Tık Altı Yok; Alan Aldı, Almayan Yandı! mask
Altın Fiyatlarında Sert Çakılma Yaşandı! Kuyumcular Ağzına Kadar İnsanla Dolu… Bunun Bir Tık Altı Yok; Alan Aldı, Almayan Yandı!
Altın ve Euro Dibe Çakıldı, Dolar Fırladı Gitti! Yatırımcılar Fenalık Geçiriyor... Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! “Zaten Paramız Yoktu Olan da Çöp Oldu...” mask
Altın ve Euro Dibe Çakıldı, Dolar Fırladı Gitti! Yatırımcılar Fenalık Geçiriyor... Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu! “Zaten Paramız Yoktu Olan da Çöp Oldu...”
Altın Fiyatları Diplere Çekildi! 1000 Liranın Bile Altına Düştü, Kuyumcuların Gözlerine Uyku Girmez Oldu! 13 Ekim Altın Fiyatları Şok Etti… mask
Altın Fiyatları Diplere Çekildi! 1000 Liranın Bile Altına Düştü, Kuyumcuların Gözlerine Uyku Girmez Oldu! 13 Ekim Altın Fiyatları Şok Etti…
Altın Fiyatları Vitesi Artırdı! Bundan Sonra Altını Ucuza Almak Hikaye Olacak! 12 Ekim Fiyatları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor? mask
Altın Fiyatları Vitesi Artırdı! Bundan Sonra Altını Ucuza Almak Hikaye Olacak! 12 Ekim Fiyatları Şoktan Şoka Soktu! Neler Oluyor?
Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu! mask
Altın Artık Dizleri Dövdürüyor… Öyle Bir Çakıldı Ki, Artık 100 Yıl Boyunca Toplanamaz! Altın Alanlar Naneyi Yiyor… Kimsenin Gözüne Uyku Girmez Oldu!
Altın Alacaklara Yüzyılın Tokadı İndi! Bundan Sonra Kuyumcuların Önünden Geçmek Bile Parayla… 10 Ekim Altın Fiyatları Tüyleri Diken Diken Etti! mask
Altın Alacaklara Yüzyılın Tokadı İndi! Bundan Sonra Kuyumcuların Önünden Geçmek Bile Parayla… 10 Ekim Altın Fiyatları Tüyleri Diken Diken Etti!
Altın Fiyatlarında Fırtınalar Kopuyor! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Bağandı; Roket Ateşlendi… 9 Ekim Altın Fiyatları Mosmor Etti Bıraktı! mask
Altın Fiyatlarında Fırtınalar Kopuyor! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Bağandı; Roket Ateşlendi… 9 Ekim Altın Fiyatları Mosmor Etti Bıraktı!
Altın Piyasası Beşik Gibi Sallanıyor! Yatırımcısı Hayatının En Büyük Darbesini Bugün Yedi… Bundan Sonra Kimse Altına Yatırım Yapmayabilir… mask
Altın Piyasası Beşik Gibi Sallanıyor! Yatırımcısı Hayatının En Büyük Darbesini Bugün Yedi… Bundan Sonra Kimse Altına Yatırım Yapmayabilir…
Döviz Kuru Kırmızıya Boyandı! Altın, Euro ve Doları Tutabilene Aşk Olsun... Yatırımlar Boşa Gitti, Altın Düştükçe Düşüyor! “Ne Olacak Şimdi Her Şey Boşa...” mask
Döviz Kuru Kırmızıya Boyandı! Altın, Euro ve Doları Tutabilene Aşk Olsun... Yatırımlar Boşa Gitti, Altın Düştükçe Düşüyor! “Ne Olacak Şimdi Her Şey Boşa...”
Altın Alacaklara Son Uyarı Geldi! Son Fırsat... Artık Çeyrek Altın Alabilen Zengin Sayılacak; Gram Altın Rekora Koşuyor! Tam Tamına… mask
Altın Alacaklara Son Uyarı Geldi! Son Fırsat... Artık Çeyrek Altın Alabilen Zengin Sayılacak; Gram Altın Rekora Koşuyor! Tam Tamına…
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