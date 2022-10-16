Altın Fiyatları Nevirleri Döndürdü! 16 Ekim Altın Fiyatları Kuyumcularda Küçük Kıyameti Koparttı! Krizler Fırsata Çevriliyor… “Yok Artık!” Gram Altın…
Altın fiyatları en sonunda nevirleri döndürdü! 16 Ekim altın fiyatları kuyumcularda, küçük kıyameti koparttı. Krizi fırsata çeviren yatırımcı ise “Yok artık” yorumlarında bulunamadan edemedi. Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın gibi altın çeşitleri, yatırımcı ve alıcı tarafından merak konusu oldu. İşte 1000 liranın altına düşen altının son hali…
Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimden sonra altın hızla yükselmeye başlamıştı. Sık sık 1000 liranın üstüne çıkan altının yılsonunda 1400 lira olacağı tahmin ediliyordu ama yaşananlar şok etkisi yarattı. 1000 liranın altına inen altın, tokat gibi çarptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.