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16 Eki 2022 - 09:07

Altın Fiyatları Nevirleri Döndürdü! 16 Ekim Altın Fiyatları Kuyumcularda Küçük Kıyameti Koparttı! Krizler Fırsata Çevriliyor… “Yok Artık!” Gram Altın…

Altın fiyatları en sonunda nevirleri döndürdü! 16 Ekim altın fiyatları kuyumcularda, küçük kıyameti koparttı. Krizi fırsata çeviren yatırımcı ise “Yok artık” yorumlarında bulunamadan edemedi. Gram altın, yarım altın ve çeyrek altın gibi altın çeşitleri, yatırımcı ve alıcı tarafından merak konusu oldu. İşte 1000 liranın altına düşen altının son hali…