Sibel Can Oğlundan Sonra Büyük Bombayı Patlattı! Gelinini Son Ana Kadar Kabul Etmemişti; “Gelinlik Çok Yakışacak!” Son Dakika Bilgisi Basına Sızdı…

Bodrum’un en güzel mekanlarından birinde dünya evine giren Merve kaya ve Engincan Ural çifti, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Merve Kaya’nın muhteşem gelinliği gözleri doldurmuştu. Düğünde en az gelin kadar konuşulan bir diğer kişiyse Sibel Can olmuştu. Danslarıyla, sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, ani bir karar vererek; herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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