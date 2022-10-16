Sibel Can Oğlundan Sonra Büyük Bombayı Patlattı! Gelinini Son Ana Kadar Kabul Etmemişti; “Gelinlik Çok Yakışacak!” Son Dakika Bilgisi Basına Sızdı…
Geçtiğimiz günlerde el bebek gül bebek büyüttüğü oğlunu evlendiren Sibel Can, oğlundan sonra büyük bombayı patlattı! Gelinini son ana kadar kabul etmeyen Sibel Can için birçok kişi, “Gelinlik çok yakışacak” yorumlarında bulundu. Gelen son dakika bilgisi ise ortalığın karışmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Bodrum’un en güzel mekanlarından birinde dünya evine giren Merve kaya ve Engincan Ural çifti, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Merve Kaya’nın muhteşem gelinliği gözleri doldurmuştu. Düğünde en az gelin kadar konuşulan bir diğer kişiyse Sibel Can olmuştu. Danslarıyla, sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, ani bir karar vererek; herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.