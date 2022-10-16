Seda Sayan Kaynana Oluyor! Müstakbel Gelini Miray Daner’in İsteme Töreni Tarihi Ortaya Çıktı! Kadırgalı Oğlunun Mutluluğu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, hayranlarını havalara uçurmuştu. Düğünü için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan Seda Sayan’ın şimdide oğlu Oğulcan Engin’in düğünü için hazırlıklara başladığı gündeme geldi. Müstakbel gelini Miray Daner’in isteme töreni ortaya çıktı! Kadırgalı oğlunun mutluluğu için öyle bir şey yaptı ki…
Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik sevgilisine “Evet” demişti. 7 Mayıs’ta Prag’da evlenmeyi planlayan Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti, sevenlerini şok etmişti. Aralarında 25 yaş fark olmasına rağmen bu durumu bir sorun olarak görmeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlardı. Düğünlerine Oğulcan Engin’in katılmayacağı iddia edilmiş ama kimse buna fırsat vermek istememişti. Düğün gününde sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin’in evlilik için çalışmalara başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.