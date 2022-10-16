- 16 Eki 2022 - 10:26 G: 16 Eki 2022 - 10:53

Seda Sayan Kaynana Oluyor! Müstakbel Gelini Miray Daner’in İsteme Töreni Tarihi Ortaya Çıktı! Kadırgalı Oğlunun Mutluluğu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Nisan ayında dünya evine giren Seda Sayan ve Çağlar Ökten çifti, hayranlarını havalara uçurmuştu. Düğünü için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan Seda Sayan’ın şimdide oğlu Oğulcan Engin’in düğünü için hazırlıklara başladığı gündeme geldi. Müstakbel gelini Miray Daner’in isteme töreni ortaya çıktı! Kadırgalı oğlunun mutluluğu için öyle bir şey yaptı ki…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik sevgilisine “Evet” demişti. 7 Mayıs’ta Prag’da evlenmeyi planlayan Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti, sevenlerini şok etmişti. Aralarında 25 yaş fark olmasına rağmen bu durumu bir sorun olarak görmeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlardı. Düğünlerine Oğulcan Engin’in katılmayacağı iddia edilmiş ama kimse buna fırsat vermek istememişti. Düğün gününde sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin’in evlilik için çalışmalara başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eki 2022 - 10:26 Ankara- Yaşam

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