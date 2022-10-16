Seda Sayan Kaynana Oluyor! Müstakbel Gelini Miray Daner’in İsteme Töreni Tarihi Ortaya Çıktı! Kadırgalı Oğlunun Mutluluğu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik sevgilisine “Evet” demişti. 7 Mayıs’ta Prag’da evlenmeyi planlayan Çağlar Ökten ve Seda Sayan çifti, sevenlerini şok etmişti. Aralarında 25 yaş fark olmasına rağmen bu durumu bir sorun olarak görmeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gösteriyorlardı. Düğünlerine Oğulcan Engin’in katılmayacağı iddia edilmiş ama kimse buna fırsat vermek istememişti. Düğün gününde sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeğe giden Oğulcan Engin’in evlilik için çalışmalara başladığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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