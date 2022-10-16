Hadise Ayrılığın Şerefine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Tam Bir İdol!”
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Hadise, ayrılığın şerefine öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini şaşırdı! 5 aylık evliliğini 5 dakikada bitiren Hadise, dekoltesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi. Boşanma sonrasında eski havasına döndüğünü gösteren Hadise’ye sevenleri ise “Tam bir idol ya” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kıskanma ve kısıtlamalara dayanmayan Hadise, Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açmıştı. Mehmet Dinçerler’in yüzüğü ve annesinin taktığı takıları geri istemesi ise olay yaratmıştı. Mehmet Dinçerler’le evli olduğu sürede Dinçerler’e borç verdiği konuşulan Hadise, takıları geri vermeyi reddetmiş ve verdiği borçlara takılara saymıştı. Boşanma sonrasında kendisine gelen Hadise’nin son paylaşımı dudakları ısırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.