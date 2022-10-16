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16 Eki 2022 - 10:57

Hadise Ayrılığın Şerefine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Tam Bir İdol!”

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, Nisan ayında evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde boşanma kararı alan Hadise, ayrılığın şerefine öyle bir şey yaptı ki, görenler ne diyeceğini şaşırdı! 5 aylık evliliğini 5 dakikada bitiren Hadise, dekoltesiyle ortalığı yangın yerine çevirdi. Boşanma sonrasında eski havasına döndüğünü gösteren Hadise’ye sevenleri ise “Tam bir idol ya” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…