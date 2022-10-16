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16 Eki 2022 - 20:49

Yalı Çapkını Dizisinde Kuma Olayı Patlak Verdi! Suna’nın Kardeşi Seyran Ferit İçin Konağa Geliyor! Halis Ağa Kararlı Yakıp Yıkacak! Meğer…

STAR TV ekranlarının yeni fırtınası Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlama olduğu kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Seyran’ın hikayesinin yanı sıra kardeşi Suna’nın hikayesi de merak konusu olmuştu. Suna’nın başına gelecekler ise tüylerin diken diken olmasına neden oldu. Kimsenin aklına gelmeyecek belalarla uğraşıp duracak olan Suna, kan dondurdu, mideleri bulandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…