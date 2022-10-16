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16 Eki 2022 - 11:28

Yalı Çapkını Dizisinde Seyran’ın Kardeşi Suna’nın Başına Gelecekler Tüyler Ürpertti! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi; Kan Dondu, Mideler Bulandı! Meğer…

STAR TV ekranlarının yeni fırtınası Yalı Çapkını dizisinin gerçek bir hikayeden uyarlama olduğu kısa bir süre önce ortaya çıkmıştı. Seyran’ın hikayesinin yanı sıra kardeşi Suna’nın hikayesi de merak konusu olmuştu. Suna’nın başına gelecekler ise tüylerin diken diken olmasına neden oldu. Kimsenin aklına gelmeyecek belalarla uğraşıp duracak olan Suna, kan dondurdu, mideleri bulandırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…