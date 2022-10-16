- 16 Eki 2022 - 11:55 G: 16 Eki 2022 - 12:26

Acun Ilıcalı’nın Kızına Cici Babasından Bomba Hediye! Şeyma Subaşı’nın Elleri Ağzında Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı… “Şaka Mısınız Siz!” Meğer…

Medya Patronu Acun Ilıcalı’nın kızları gündemden düşmek nedir bilmiyor. Melisa Ilıcalı’nın cici babasından aldığı hediye, tüylerin diken diken olmasına neden oldu. Şeyma Subaşı ise alınan hediye karşısında ne diyeceğini şaşırdı ve elleri ağzında kaldı! “Şaka mısınız siz” yorumlarını alan ikili, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Ilıcalı’yla 8 – 9 yıl boyunca sevgili olan Şeyma Subaşı, sadece 1 yıl evli kalmıştı. Boşanma kararı sonrasında birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, en sonunda aşkı Mısırlı milyoner Mohammed Alsaloussi’de bulmuştu. Büyük bir aşka sahip olan ikili, fırtınalı bir aşk yaşıyordu. Bir ayrılıp bir barışan Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi, en sonunda yeniden bir araya gelmişti. Şeyma Subaşı, en sonunda yeniden yüzüğü parmağına takmıştı. Şeyma Subaşı’nın kızı Melisa Ilıcalı’ya cici babasından gelen hediye ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eki 2022 - 11:55 Ankara- Yaşam

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