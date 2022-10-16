İbrahim Tatlıses’in Biricik Kızı Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Daha Yeni Evlendin!” Ayakları Ortalığı Karıştırdı; Eşi Kıskançlıktan Çatlayabilir…
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, 8 yıldır aşk yaşadığı Levent Dörter’le kısa bir süre önce evlenmişti. Evlenme sonrasında karelerini paylaşan Dilan Çıtak’ın mayolu pozuna sevenleri ise “Daha yeni evlendin” açıklamasında bulundu. Fotoğrafında Dilan Çıtak’ın ayaklarını görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. “Eşin kıskançlıktan çatlar artık” yorumlarını alan Tatlıses’in kızı, dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Türkiye’nin konuştuğu bir düğün yapan Dilan Çıtak ve Levent Dörter, herkesi şok etmişti. Düğünü boyunca 3 farklı gelinlik giyen Dilan Çıtak, her bir gelinliğiyle çok beğenilmişti. Özellikle after party için giydiği gelinlik, hayranlarından tam not almıştı. Düğünden sonra sosyal medyadan elini eteğini çeken Dilan Çıtak’ın mayolu pozları nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.