İbrahim Tatlıses’in Biricik Kızı Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Daha Yeni Evlendin!” Ayakları Ortalığı Karıştırdı; Eşi Kıskançlıktan Çatlayabilir…

Türkiye’nin konuştuğu bir düğün yapan Dilan Çıtak ve Levent Dörter, herkesi şok etmişti. Düğünü boyunca 3 farklı gelinlik giyen Dilan Çıtak, her bir gelinliğiyle çok beğenilmişti. Özellikle after party için giydiği gelinlik, hayranlarından tam not almıştı. Düğünden sonra sosyal medyadan elini eteğini çeken Dilan Çıtak’ın mayolu pozları nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

