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16 Eki 2022 - 20:49

Petek Dinçöz Sevgi Arsızı Pozlarıyla Anka Kuşuna Döndü! Dekoltesi Kalpleri Yerinden Fırlattı! Yırtık Pırtık Elbisesiyle Ortalığı Yaktı Yıktı! ” Melek Gibi…

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar herkesi şok etmişti. Evlendikten sonra büyük kararlar alan Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yırtık pırtık elbisesiyle paylaşımı, ortalığı yaktı yıktı. “Bu kadına evlendikten sonra bir şeyler oldu” yorumlarını alan Petek Dinçöz, görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden oldu! İşte melek gibi olduğunu gösteren güzel ismin o pozları…