- 16 Eki 2022 - 13:25 G: 16 Eki 2022 - 13:40

Petek Dinçöz Yırtık Pırtık Elbisesiyle Ortalığı Yaktı Yıktı! “Bu Kadına Evlendikten Sonra Bir Şeyler Oldu!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Melek Gibi…

Geçtiğimiz aylarda dünya evine giren Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar herkesi şok etmişti. Evlendikten sonra büyük kararlar alan Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yırtık pırtık elbisesiyle paylaşımı, ortalığı yaktı yıktı. “Bu kadına evlendikten sonra bir şeyler oldu” yorumlarını alan Petek Dinçöz, görenlerin kalbinin yerinden fırlamasına neden oldu! İşte melek gibi olduğunu gösteren güzel ismin o pozları…

“Sevgi Arsızı” isimli şarkısıyla yeniden müzik piyasasına açılan Petek Dinçöz, sevenlerinin yüzlerini güldürmüştü. Her bir paylaşımı olay yaratan Petek Dinçöz’ün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yırtık pırtık elbisesiyle paylaşımı nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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16 Eki 2022 - 13:25 Ankara- Yaşam

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