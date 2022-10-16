- 16 Eki 2022 - 17:04 G: 16 Eki 2022 - 17:07

Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan kahreden bir ayrılık geldi. Şevket Çoruh’tan sonra yaşananlar dengeleri alt üst etti. Yıllardır bir arada olan ikiliye Rıza Baba’dan gelen nokta şok etkisi yarattı. Sabırların tükendiğini ve tahammüllerin kalmadığını gösteren ikili, seyircileri yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 17. sezona tüm iddiasıyla başlayan Arka Sokaklar dizisinden Şevket Çoruh’un ayrılması, yüreklerde bir sızıya neden olmuştu. Yeni sezonda yaşanan bir ayrılıksa dengeleri alt üst etti. Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

16 Eki 2022 - 17:04 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı!
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor! mask
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!
Seda Sayan’ın Boynundaki Kolye 15 Şahin Parası! “Kocan Mı Aldı Bacım?” 4. Kez Yaptırdığı Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer… mask
Seda Sayan’ın Boynundaki Kolye 15 Şahin Parası! “Kocan Mı Aldı Bacım?” 4. Kez Yaptırdığı Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor?
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer…
Acun Ilıcalı’nın Kızına Cici Babasından Bomba Hediye! Şeyma Subaşı’nın Elleri Ağzında Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı… “Şaka Mısınız Siz!” Meğer… mask
Acun Ilıcalı’nın Kızına Cici Babasından Bomba Hediye! Şeyma Subaşı’nın Elleri Ağzında Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı… “Şaka Mısınız Siz!” Meğer…
İbrahim Tatlıses’in Biricik Kızı Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Daha Yeni Evlendin!” Ayakları Ortalığı Karıştırdı; Eşi Kıskançlıktan Çatlayabilir… mask
İbrahim Tatlıses’in Biricik Kızı Mayosuyla Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Daha Yeni Evlendin!” Ayakları Ortalığı Karıştırdı; Eşi Kıskançlıktan Çatlayabilir…
Petek Dinçöz Yırtık Pırtık Elbisesiyle Ortalığı Yaktı Yıktı! “Bu Kadına Evlendikten Sonra Bir Şeyler Oldu!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Melek Gibi… mask
Petek Dinçöz Yırtık Pırtık Elbisesiyle Ortalığı Yaktı Yıktı! “Bu Kadına Evlendikten Sonra Bir Şeyler Oldu!” Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! Melek Gibi…
Seda Sayan Kaynana Oluyor! Müstakbel Gelini Miray Daner’in İsteme Töreni Tarihi Ortaya Çıktı! Kadırgalı Oğlunun Mutluluğu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
Seda Sayan Kaynana Oluyor! Müstakbel Gelini Miray Daner’in İsteme Töreni Tarihi Ortaya Çıktı! Kadırgalı Oğlunun Mutluluğu İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
Hadise Ayrılığın Şerefine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Tam Bir İdol!” mask
Hadise Ayrılığın Şerefine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… 5 Aylık Evliliğini 5 Dakikada Bitirmişti; Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Tam Bir İdol!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı! mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı!
Seda Sayan’ın Boynundaki Kolye 15 Şahin Parası! “Kocan Mı Aldı Bacım?” 4. Kez Yaptırdığı Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer… mask
Seda Sayan’ın Boynundaki Kolye 15 Şahin Parası! “Kocan Mı Aldı Bacım?” 4. Kez Yaptırdığı Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer…
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor! mask
Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti…
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL