Anasayfa/

Foto Galeri/

16 Eki 2022 - 17:04

Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan kahreden bir ayrılık geldi. Şevket Çoruh’tan sonra yaşananlar dengeleri alt üst etti. Yıllardır bir arada olan ikiliye Rıza Baba’dan gelen nokta şok etkisi yarattı. Sabırların tükendiğini ve tahammüllerin kalmadığını gösteren ikili, seyircileri yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…