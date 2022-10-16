Arka Sokaklar Dizisinden Kahreden Ayrılık! Şevket Çoruh’tan Sonra… Yıllarca Bir Aradaydılar; Rıza Baba Noktayı Koydu! Sabır Tükendi, Tahammüller Bitti…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan kahreden bir ayrılık geldi. Şevket Çoruh’tan sonra yaşananlar dengeleri alt üst etti. Yıllardır bir arada olan ikiliye Rıza Baba’dan gelen nokta şok etkisi yarattı. Sabırların tükendiğini ve tahammüllerin kalmadığını gösteren ikili, seyircileri yerle bir etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. 17. sezona tüm iddiasıyla başlayan Arka Sokaklar dizisinden Şevket Çoruh’un ayrılması, yüreklerde bir sızıya neden olmuştu. Yeni sezonda yaşanan bir ayrılıksa dengeleri alt üst etti. Peki, Arka Sokaklar dizisinde neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.