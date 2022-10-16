Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’in final tarihi ortaya çıktı. Senaryonun artık evirilemez bir hale gelmesinden sonra Türkan’ın büyük aşkı Kartal gelmeden her şeyin bittiği görüldü. Sosyal medyada yankı uyandıran bu final, dizinin sevenleri yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Veda Yurtsever, Berker Güven, Özgü Kaya, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olmuştu. İclal Aydın’ın çok konuşulan Üç Kız Kardeş kitabından uyarlanıyordu. İlk bölümlerinde kitaba uygun ilerleyen Üç Kız Kardeş dizisi, daha sonra reytinglerin yükselmesi amacıyla değişikliğe gitmişti. Başarılı dizinin senaryosunda yapılan değişiklikler ise dizinin finaline neden oldu. İşte final tarihi ortaya çıkan Üç Kız Kardeş dizisinin kötü haberi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.