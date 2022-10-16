Üç Kız Kardeş Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Senaryo Çok Fena Sıkıştı; Türkan’ın Büyük Aşkı Gelmeden Her Şey Bitti! Neler Oluyor?

Başrollerinde Veda Yurtsever, Berker Güven, Özgü Kaya, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden olmuştu. İclal Aydın’ın çok konuşulan Üç Kız Kardeş kitabından uyarlanıyordu. İlk bölümlerinde kitaba uygun ilerleyen Üç Kız Kardeş dizisi, daha sonra reytinglerin yükselmesi amacıyla değişikliğe gitmişti. Başarılı dizinin senaryosunda yapılan değişiklikler ise dizinin finaline neden oldu. İşte final tarihi ortaya çıkan Üç Kız Kardeş dizisinin kötü haberi…

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