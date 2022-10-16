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16 Eki 2022 - 17:05

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dun 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmada ününe ün katmıştı. Hayatını bambaşka bir yönde değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu’nun beyaz pantolonlu paylaşımı ise ezber bozdu. Sevenlerinden “İçin görünüyor” yorumlarını alan Kalaycıoğlu, kalçasını öne çıkararak adeta alev alev yaktı! Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan güzeller güzeli isim, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…