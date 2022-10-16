Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Beyaz Pantolonuyla Ezber Bozdu! “İçin Belli Oluyor!” Görenlerin Nutku Tutuldu; Kalçasını Öne Çıkararak Alev Alev Yaktı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dun 2021 sezonunda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmada ününe ün katmıştı. Hayatını bambaşka bir yönde değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu’nun beyaz pantolonlu paylaşımı ise ezber bozdu. Sevenlerinden “İçin görünüyor” yorumlarını alan Kalaycıoğlu, kalçasını öne çıkararak adeta alev alev yaktı! Görenlerin nutkunun tutulmasına neden olan güzeller güzeli isim, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yarışmadan sonra estetik işlemler yaptırarak yüzünü değiştiren Aleyna Kalaycıoğlu, daha sonra müzik sektörüne atılmıştı. En son olarak Pop müzik dünyasının en beğenilen isimlerinden olan Sinan Akçıl’la şarkı çıkaran Aleyna Kalaycıoğlu, görenlerin hayran kalacağı bir paylaşımda bulundu…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.