Duy Beni Dizisinin Fettan Melisa’sı Alev Alev Yaktı! “Fiziğin İçin Kurşun Atılıp Kurşun Yenilir!” İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden yetenekli yarışmacıların bulunduğu Duy Beni dizisi, ilk bölümleriyle çok konuşulmuştu. Dizinin kötü karakterlerinden biri olan Melisa ise hem giyinişiyle hem de tarzıyla öne çıkan isimlerden oluyordu. Serenay Sarıkaya’yla çok benzeyen Sümeyye Aydoğan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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