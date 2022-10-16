Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan Yeni Pozları Alev Alev Yaktı! İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!
STAR TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Duy Beni’de fettan bir karakter olan Melisa’ya hayat veren Sümeyye Aydoğan, alev alev yaktı. Fiziğini ön plana çıkaran Sümeyye Aydoğan’ın bu hallerine ise “Fiziğin için kurşun atılıp kurşun yenir be” yorumları yapıldı. İncecik belini, endamını ve güzelliğini konuşturan Sümeyye Aydoğan’a övgüler saymakla bitmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden yetenekli yarışmacıların bulunduğu Duy Beni dizisi, ilk bölümleriyle çok konuşulmuştu. Dizinin kötü karakterlerinden biri olan Melisa ise hem giyinişiyle hem de tarzıyla öne çıkan isimlerden oluyordu. Serenay Sarıkaya’yla çok benzeyen Sümeyye Aydoğan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.