- 16 Eki 2022 - 23:32

Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan Yeni Pozları Alev Alev Yaktı! İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!

STAR TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Duy Beni’de fettan bir karakter olan Melisa’ya hayat veren Sümeyye Aydoğan, alev alev yaktı. Fiziğini ön plana çıkaran Sümeyye Aydoğan’ın bu hallerine ise “Fiziğin için kurşun atılıp kurşun yenir be” yorumları yapıldı. İncecik belini, endamını ve güzelliğini konuşturan Sümeyye Aydoğan’a övgüler saymakla bitmedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden yetenekli yarışmacıların bulunduğu Duy Beni dizisi, ilk bölümleriyle çok konuşulmuştu. Dizinin kötü karakterlerinden biri olan Melisa ise hem giyinişiyle hem de tarzıyla öne çıkan isimlerden oluyordu. Serenay Sarıkaya’yla çok benzeyen Sümeyye Aydoğan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli paylaşımlar ise nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eki 2022 - 23:32 Ankara- Yaşam

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Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan Yeni Pozları Alev Alev Yaktı! İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor! mask
Duy Beni Dizisinin Melisa’sı Sümeyye Aydoğan Yeni Pozları Alev Alev Yaktı! İncecik Bel, Endam, Güzellik, Fizik… Saymakla Bitmiyor!
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