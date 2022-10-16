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16 Eki 2022 - 17:05

Seda Sayan’ın Boynundaki Kolye 15 Şahin Parası! “Kocan Mı Aldı Bacım?” 4. Kez Yaptırdığı Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın boynundaki kolye 15 şahin parası çıktı! Hayranlarından “Kocan mı aldı bacım” yorumlarını alan Seda Sayan, 4. kez yaptırdığı göğüslerinin arasından süzülen servet kolyeyle dudakları uçuklattı. Servetini tek bir kolyeyle konuşturan Seda Sayan, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…