Seda Sayan’ın Boynundaki Kolyenin Fiyatı Dudakları Yara Etti! Tam Tamına 15 Şahin Parası! Göğüslerinin Arasından Süzülen Servetle Tokat Gibi Çarptı! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Sayan’ın boynundaki kolye 15 şahin parası çıktı! Hayranlarından “Kocan mı aldı bacım” yorumlarını alan Seda Sayan, 4. kez yaptırdığı göğüslerinin arasından süzülen servet kolyeyle dudakları uçuklattı. Servetini tek bir kolyeyle konuşturan Seda Sayan, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sevgilisi Çağlar Ökten’le mutlu bir evlilik yapan Seda Sayan, milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Kendisinden 25 yaş küçük olmasına rağmen hayatının aşkını bulduğuna dair yorumlarda bulunan Seda Sayan, her fırsatta aşkını milyonlara gösteriyordu. Biricik sevgilisiyle Dubai’ye tatile giden Seda Sayan’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım, gündemi ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.