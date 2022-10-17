Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eki 2022 - 07:41

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! 2. Çocuktan Sonra Öyle Bir Şeye Karar Verdiler Ki… Artık Karı-Koca Olacaklar!

Magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Hayranlarını zırıl zırıl ağlatacak olan ikili, ikinci çocuktan sonra öyle bir şeye karar verdiler ki, ortalık yıkılıyor! İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hayranlarını havalara uçuracak o karar…