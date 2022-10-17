Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Hayranlarını Hüngür Hüngür Ağlattı! 2. Çocuktan Sonra Öyle Bir Şeye Karar Verdiler Ki… Artık Karı-Koca Olacaklar!
Magazin dünyasının en beğenilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Hayranlarını zırıl zırıl ağlatacak olan ikili, ikinci çocuktan sonra öyle bir şeye karar verdiler ki, ortalık yıkılıyor! İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hayranlarını havalara uçuracak o karar…
2015 yılında aşk yaşadıkları ortaya çıkan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, Sevgililer Günü’nde evlilik kararı almışlardı. 2016 yılında ihtişamlı bir düğünle dünya evine giren Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, dikkatleri üzerine çekmişti. Kısa bir süre önce ikinci çocuklarını kucaklarına alan ikili, mutluluklarını göstermişlerdi. Leyla ve Lalin isimlerini verdikleri kızlarıyla mutlu bir evlilik yaşayan ikili hakkında ağlatacak bir iddia gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.