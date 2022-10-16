- 16 Eki 2022 - 20:51 G: 16 Eki 2022 - 20:52

Hande Erçel’in Nasıl Bir Deri Bir Kemik Kaldığı Ortaya Çıktı! Sır Gibi Saklamıştı, Büyük Bomba Patladı! Sadece Bunu Yaparak Birkaç Haftada…

Fiziğiyle dünya çapında güzel bulunan Hande Erçel’in nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Sır gibi saklamasına rağmen büyük bomba patlayınca birçok kişi hemen bu taktiği kullanmaya başladı. Sadece bunları yaparak; birkaç haftada eriyip giden Hande Erçel, resmen bir akıma neden oldu. Birçok kişi Hande Erçel’in zayıflama taktiğiyle 1 hafta gibi bir sürede 3 – 4 kilo verdiğini açıkladı. İşte Hande Erçel’in zayıflama hamlesi…

Güneşin Kızları ve Aşk Laftan Anlamaz dizilerinde boy gösterdiği sıralarda Hande Erçel’in kilolu olduğu görülüyordu. Yeni yeni ünlü olduğu sıralarda vücudunun belli başlı yerlerinde değişiklik yaptığı söylenen Hande Erçel’in kilolu hallerinden eser bırakmaması kafaları karıştırmıştı. Kısa sürede eriyip biten Hande Erçel’in estetikle zayıfladığı bile iddia edilmişti ama gerçekler bambaşka çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eki 2022 - 20:51 Ankara- Yaşam

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