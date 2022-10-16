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16 Eki 2022 - 20:50

Ucuza Araç Alacaklara Halay Çektirecek Haber Geldi! Böylesi 40 Yılda Bir Yapılır; Ayağınız Yerden Kesilecek! Bayiler Tıklım Tıklım Dolmaya Başladı…

Ucuza araç almak isteyenler, hem internet üzerinden hem de çevresindekilere sorarak araştırmalar yapıyor. Hyundai’den gelen araç kampanyası fırsatı ise ayakları yerden kesti, havalara uçurdu. İkinci el araçların sıfır araçların fiyatlarını geçmesinden sonra sıfır araç almak isteyenlere Hyundai’den mükemmel bir kampanya geldi. Bunun üzerine birçok Hyundai bayisi, araç almak isteyen müşterilerle tıklım tıklım doldu! İşte merak edilen tüm detaylar…