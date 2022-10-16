Ucuza Araç Alacaklara Halay Çektirecek Haber Geldi! Böylesi 40 Yılda Bir Yapılır; Ayağınız Yerden Kesilecek! Bayiler Tıklım Tıklım Dolmaya Başladı…
Ucuza araç almak isteyenler, hem internet üzerinden hem de çevresindekilere sorarak araştırmalar yapıyor. Hyundai’den gelen araç kampanyası fırsatı ise ayakları yerden kesti, havalara uçurdu. İkinci el araçların sıfır araçların fiyatlarını geçmesinden sonra sıfır araç almak isteyenlere Hyundai’den mükemmel bir kampanya geldi. Bunun üzerine birçok Hyundai bayisi, araç almak isteyen müşterilerle tıklım tıklım doldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Araç fiyatlarının giderek arttığı dönemlerde araç almak isteyenlerin kafası allak bullak oluyor. Bugün baktıkları araç, 1 hafta sonra daha yüksek bir fiyata satılıyor. Hal böyle olunca araç almak isteyenler, Hyundai bayisine gitmeden yapamıyor! Peki, Hyundai nasıl bir indirim yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.