Yargı Dizisinin Pars’ı Kazan Kaldırdı! Neva’nın Ölümünden Sonra Ortalık İnim İnim İnlemişti; İtirafı Twitter’ı Karıştırdı! Meğer Dizi Teklifi Geldiğinde…

Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı, daha ilk bölümüyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Farklı konusu ve olayların akışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yargı’da Başsavcı Pars’a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak ise tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada yankı uyandıran bir itirafta bulunan Ak, Yargı izleyicisini şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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