Yargı Dizisinin Pars’ı Kazan Kaldırdı! Neva’nın Ölümünden Sonra Ortalık İnim İnim İnlemişti; İtirafı Twitter’ı Karıştırdı! Meğer Dizi Teklifi Geldiğinde…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, resmen kazan kaldırdı! Neva karakterinin ölümünde ise ortalık inim inim inlemişti, Ak’ın itirafı, Twitter’ı ayağa kaldırdı! Meğer Mehmet Yılmaz Ak’a Yargı dizisinden teklif gelince…
Başrollerinde Hüseyin Avni Danyal, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı, daha ilk bölümüyle milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Farklı konusu ve olayların akışıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Yargı’da Başsavcı Pars’a hayat veren Mehmet Yılmaz Ak ise tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medyada yankı uyandıran bir itirafta bulunan Ak, Yargı izleyicisini şaşırttı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.