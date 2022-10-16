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16 Eki 2022 - 20:50

Gönül Dağı Dizisinden Yıkıcı Karar! Sessiz Sedasız Evine Paket Ettiler, Kimsenin Ruhu Bile Duymadı! Dilek’ten Sonra Hiçbir Şey Yolunda Gitmiyor…

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan gelen yıkıcı karar sosyal medyayı salladı! Sessiz sedasız evine paket eden başarılı oyuncunun gidişinin kimsenin ruhu bile duymadı. Dilek’ten sonra hiçbir şeyin yolunda gitmemesi ise gözlerden kaçmadı. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?