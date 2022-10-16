Gönül Dağı Dizisinden Yıkıcı Karar! Sessiz Sedasız Evine Paket Ettiler, Kimsenin Ruhu Bile Duymadı! Dilek’ten Sonra Hiçbir Şey Yolunda Gitmiyor…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’ndan gelen yıkıcı karar sosyal medyayı salladı! Sessiz sedasız evine paket eden başarılı oyuncunun gidişinin kimsenin ruhu bile duymadı. Dilek’ten sonra hiçbir şeyin yolunda gitmemesi ise gözlerden kaçmadı. Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Ecem Özkaya ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, Cumartesi akşamlarının 3 yıldır vazgeçilmez konumunda! Dün akşam ekranlara gelen bölümde yaşananlar ise seyircilerin ağzını açık bıraktı. Dizinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Dilek’ten sonra işlerin yolunda gitmediğini gösteren bir veda daha yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.