- 16 Eki 2022 - 20:51 G: 16 Eki 2022 - 20:52

Camdaki Kız Dizisinden Koroğlu Ailesi Komple Ayrılıyor! Nalan Hepsine Noktayı Koydu; Sedat’ın Donuna Kadar Aldı! Hayri’den Sonra Olanlar Oldu…

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Camdaki Kız’dan Koroğlu ailesinin birkaç bölüm sonra komple ayrılacağı ortaya çıktı. Nalan’ın hepsine noktayı koyması, ortalığın karışmasına neden oldu. Sedat’ın donuna kadar Nalan’a Hayri’den sonra olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Levent gibi usta sanatçıların yanı sıra Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi oyuncularında bulunduğu Camdaki Kız dizisi, ilk iki sezonuyla ortalığı kasıp kavurmuştu. Gerçek bir hikayeden ele alınan Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat’ın hikayesinin biteceği biliniyordu. Boşanma kararı alan Nalan’ın Koroğlu ailesini yok edeceği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eki 2022 - 20:51 Ankara- Yaşam

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