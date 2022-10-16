Camdaki Kız Dizisinden Koroğlu Ailesinin Çöküşü Başladı! Hayri’den Sonra Olanlar Oldu…Nalan Hepsine Noktayı Koydu; Sedat'ı Rafet Koroğlu Bile...

Nur Sürer, Devrim Yakut, Tamer Levent gibi usta sanatçıların yanı sıra Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi oyuncularında bulunduğu Camdaki Kız dizisi, ilk iki sezonuyla ortalığı kasıp kavurmuştu. Gerçek bir hikayeden ele alınan Camdaki Kız dizisinde Nalan ve Sedat’ın hikayesinin biteceği biliniyordu. Boşanma kararı alan Nalan’ın Koroğlu ailesini yok edeceği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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