Gönül Dağı Dizisindeki Rıfat’ın Karısı Mihriban’dan Olay Pozlar! Hande Nur Yetkin'i Hiç Böyle Görmediniz! Derin Göğüs Dekoltesiyle Nefesleri Kesti…
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Rıfat’ın karısı Mihriban’a hayat veren Hande Nur Yetkin, milyonların dikkatini üzerine çekti. Rıfat’ın karısını hiç böyle görmediniz! “Bacım sil şu yüzünü, gözünü” yorumlarını alan Gönül Dağı Mihriban, derin göğüs dekoltesiyle sevenleri nefesleri kesti! İşte milyonların “Gedeli görmesin” yorumlarına yapması neden olan o paylaşım…
Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, sosyal medyayı sallıyordu. Dizinin ikinci sezonunda katılan Hande Nur Yetkin, dizi izleyicisinden tam not almıştı. Rıfat’ın kalbine dokunan Mihriban, Meryem’in kırıklarını tamamlamıştı. Dizide bambaşka olan Hande Nur Yetkin, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.