- 16 Eki 2022 - 21:02 G: 16 Eki 2022 - 21:25

Gönül Dağı Dizisindeki Rıfat’ın Karısını Hiç Böyle Görmediniz! “Bacım Sil Şu Yüzünü, Gözünü!” Derin Göğüs Dekoltesiyle… “Gedeli Görmesin!”

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Rıfat’ın karısı Mihriban’a hayat veren Hande Nur Yetkin, milyonların dikkatini üzerine çekti. Rıfat’ın karısını hiç böyle görmediniz! “Bacım sil şu yüzünü, gözünü” yorumlarını alan Gönül Dağı Mihriban, derin göğüs dekoltesiyle sevenleri nefesleri kesti! İşte milyonların “Gedeli görmesin” yorumlarına yapması neden olan o paylaşım…

Başrollerinde Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı, sosyal medyayı sallıyordu. Dizinin ikinci sezonunda katılan Hande Nur Yetkin, dizi izleyicisinden tam not almıştı. Rıfat’ın kalbine dokunan Mihriban, Meryem’in kırıklarını tamamlamıştı. Dizide bambaşka olan Hande Nur Yetkin, sosyal medya üzerinden öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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16 Eki 2022 - 21:02 Ankara- Yaşam

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