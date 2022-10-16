Gecenin Ucunda Dizisinin Finali Fenaların Fenası! Ölümler, Kalımlar, Doğumlar... Yok Yok! İzleyende İzlemeyende Yıkılacak, Mahvolacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…

Yıllar sonra Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ü bir araya getiren Gecenin Ucunda dizisi, Peride Celal’in ellerinde çıkmış bir eserden uyarlanıyor. Bir aşk hikayesini konu olarak ele alan Gecenin Ucunda dizisinde öne çıkarılan karakterse Neslihan Atagül’ün başarıyla hayat verdiği Macide karakteri oluyor. Kendi dünyasına dönmek için Ankara’dan İstanbul’a bir hevesle kalkıp gelen Macide’nin yaşayacakları ise yürekleri sızlattı. Peki, Gecenin Ucunda dizisinin sonu nasıl olacak?

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