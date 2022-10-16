Gecenin Ucunda Dizisinin Finali Fenaların Fenası! Ölümler, Kalımlar, Doğumlar... Yok Yok! İzleyende İzlemeyende Yıkılacak, Mahvolacak! Öyle Bir Şey Olacak Ki…
STAR TV ekranlarının yeni dizisi Gecenin Ucunda dizisi, fenaların fenası çıktı! Ölümler, kalımlar, doğumların yaşanacağı dizide yok yok! İzleyende izlemeyende yıkılacak, mahvolacak… Dizinin finalini öğrenenler şimdiden kafalarını duvarlara vurmaya başladı bile! Sosyal medyada yankı uyandıran dizi, finaliyle şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yıllar sonra Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ü bir araya getiren Gecenin Ucunda dizisi, Peride Celal’in ellerinde çıkmış bir eserden uyarlanıyor. Bir aşk hikayesini konu olarak ele alan Gecenin Ucunda dizisinde öne çıkarılan karakterse Neslihan Atagül’ün başarıyla hayat verdiği Macide karakteri oluyor. Kendi dünyasına dönmek için Ankara’dan İstanbul’a bir hevesle kalkıp gelen Macide’nin yaşayacakları ise yürekleri sızlattı. Peki, Gecenin Ucunda dizisinin sonu nasıl olacak?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.