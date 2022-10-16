İrem Derici’nin Sütyenli Pozları Sınırları Zorladı! Fırtına Öncesi Sessizliğini Paylaşınca Yürekler Yerinden Çıktı! “Naptın Be Güzelim!” Karın Kasları, Dekoltesi…
Güzelliğiyle, fiziğiyle, sesiyle gündemi sallayıp geçen İrem Derici, sütyenli pozlarıyla yine sınırları zorladı! Fırtına öncesi sessizliğini siyah – beyaz kareleriyle paylaşan İrem Derici, yürekleri yerinden çıkardı! Bir yandan karın kaslarını bir yandan dekoltesini konuşturan İrem Derici’ye sevenleri ise “Naptın be güzelim” yorumlarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Cem Belevi’yle yaşadığı aşkla gündemi sallayan İrem Derici, kısa bir süre önce Cem Belevi’yi hayatından tamamen çıkardığını ifade etmişti. “At gibi aşığım” yorumunda bulunan İrem Derici’nin aşk itirafı şok etmişti. Kiminle sevgili olduğunu dile getirmeyen İrem Derici, ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Sık sık cesur paylaşımlar yapan İrem Derici’nin son paylaşımı ise yine nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.