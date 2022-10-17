Altın Fiyatları Büyük Depremi Yaşadı Sıra Kıyamete Geldi! Altına Yatırım Yapan Dizleri Dövüyor; Kafalarını Duvarlara Vuruyor! 17 Ekim Altın Fiyatları…
Altın fiyatlarında büyük deprem yaşanıyordu, sıra resmen kıyamete geldi! Altın yatırımı yapanlar ise resmen dizlerini dövmeye, kafalarını duvarlara vurmaya başladılar! 17 Ekim altın fiyatlarını gören duyan ne diyeceğini şaşırdı. Uzun bir süredir 1000 liranın altında seyreden gram altın, güne öyle bir depremle başladı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yatay bir seyirde ilerleyen altın, kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Rusya – Ukrayna arasındaki krizden sonra altının piyasadaki halleri şok etkisi yaratmıştı. Amerika Bankası FED’in vermiş olduğu faiz kararlarından sonra gerileme ve yükselme yaşayan altın, en sonunda ipleri kopardı. 1000 liranın da altına düşen altın, kritik eşiğin altında kalmasından dolayı, kafaları karman çorman ediyor. 17 Ekim Pazartesi altın fiyatları ise dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.