Altın Fiyatları Büyük Depremi Yaşadı Sıra Kıyamete Geldi! Altına Yatırım Yapan Dizleri Dövüyor; Kafalarını Duvarlara Vuruyor! 17 Ekim Altın Fiyatları…

Yatay bir seyirde ilerleyen altın, kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Rusya – Ukrayna arasındaki krizden sonra altının piyasadaki halleri şok etkisi yaratmıştı. Amerika Bankası FED’in vermiş olduğu faiz kararlarından sonra gerileme ve yükselme yaşayan altın, en sonunda ipleri kopardı. 1000 liranın da altına düşen altın, kritik eşiğin altında kalmasından dolayı, kafaları karman çorman ediyor. 17 Ekim Pazartesi altın fiyatları ise dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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