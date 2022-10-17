- 17 Eki 2022 - 09:57 G: 17 Eki 2022 - 10:00

Altın Fiyatları Büyük Depremi Yaşadı Sıra Kıyamete Geldi! Altına Yatırım Yapan Dizleri Dövüyor; Kafalarını Duvarlara Vuruyor! 17 Ekim Altın Fiyatları…

Altın fiyatlarında büyük deprem yaşanıyordu, sıra resmen kıyamete geldi! Altın yatırımı yapanlar ise resmen dizlerini dövmeye, kafalarını duvarlara vurmaya başladılar! 17 Ekim altın fiyatlarını gören duyan ne diyeceğini şaşırdı. Uzun bir süredir 1000 liranın altında seyreden gram altın, güne öyle bir depremle başladı ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yatay bir seyirde ilerleyen altın, kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Rusya – Ukrayna arasındaki krizden sonra altının piyasadaki halleri şok etkisi yaratmıştı. Amerika Bankası FED’in vermiş olduğu faiz kararlarından sonra gerileme ve yükselme yaşayan altın, en sonunda ipleri kopardı. 1000 liranın da altına düşen altın, kritik eşiğin altında kalmasından dolayı, kafaları karman çorman ediyor. 17 Ekim Pazartesi altın fiyatları ise dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eki 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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