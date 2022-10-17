Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 17 Ekim 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya başlamış olan Ankaralılar, bir süredir süren ve elektrik kesintileri ortaya çıkaran elektrik altyapısı şebeke iyileştirme çalışmaları ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ ise, bugün Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerine ilişkin bir duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, 17 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 17 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…