- 17 Eki 2022 - 10:12 G: 17 Eki 2022 - 10:16

Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Yeni bir haftaya başlamış olan Ankaralılar, bir süredir süren ve elektrik kesintileri ortaya çıkaran elektrik altyapısı şebeke iyileştirme çalışmaları ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Çalışmaları yürüten Başkent EDAŞ ise, bugün Ankara’da yaşanacak olan elektrik kesintilerine ilişkin bir duyuru yayınlamış bulunuyor. Peki, 17 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 17 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

17 Eki 2022 - 10:12 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 17 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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