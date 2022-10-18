- 18 Eki 2022 - 08:45 G: 18 Eki 2022 - 08:46

Aşkını Entrika Üzerine Kuran Burçlar Hangisidir? Aman Uzak Durun Çok İhtiraslılar! İşte ihtiras, kin ve nefretle dolu O Burçlar…

Herkesin ayağını yerden kesen aşkta, her insanın tavrı ya da davranış biçim i aynı olmuyor. Tavır ve davranışların farklı olmasının temeli elbette her insanın farklı olarak gelişen karakterinden kaynaklanıyor. Karakter denince ise, tipik karakteristik özellikleri insanlara sağlayan burçlardan bahsetmemek olmuyor. İşte aşkta ihtiras, kin, nefret ve entrika çeviren burçlar ve detayları...

Herkesin ayağını yerden kesen aşkta, her insanın tavrı ya da davranış biçim i aynı olmuyor. Tavır ve davranışların farklı olmasının temeli elbette her insanın farklı olarak gelişen karakterinden kaynaklanıyor. Karakter denince ise, tipik karakteristik özellikleri insanlara sağlayan burçlardan bahsetmemek olmuyor. Evet, bazı burçlar aşkta mutlu olmak yerine; kin, nefret gütmeyi ve sürekli olarak bir entrika çevirmeyi tercih ediyor. Peki, aşkta ihtiras kin nefret ve entrika çeviren burçlar hangisidir? İşte ayağınızı bir çukura sokan o burçlar…

18 Eki 2022 - 08:45 - Burç Haberleri

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