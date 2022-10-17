Aşkta Kin, Nefret ve Entrika Çeviren Burçlar Hangisidir? Aman Uzak Durun Çok İhtiraslılar! İşte İki Ayağınızı Bir Çukura Sokan O Burçlar…
Herkesin ayağını yerden kesen aşkta, her insanın tavrı ya da davranış biçim i aynı olmuyor. Tavır ve davranışların farklı olmasının temeli elbette her insanın farklı olarak gelişen karakterinden kaynaklanıyor. Karakter denince ise, tipik karakteristik özellikleri insanlara sağlayan burçlardan bahsetmemek olmuyor. İşte aşkta ihtiras, kin, nefret ve entrika çeviren burçlar ve detayları...
Herkesin ayağını yerden kesen aşkta, her insanın tavrı ya da davranış biçim i aynı olmuyor. Tavır ve davranışların farklı olmasının temeli elbette her insanın farklı olarak gelişen karakterinden kaynaklanıyor. Karakter denince ise, tipik karakteristik özellikleri insanlara sağlayan burçlardan bahsetmemek olmuyor. Evet, bazı burçlar aşkta mutlu olmak yerine; kin, nefret gütmeyi ve sürekli olarak bir entrika çevirmeyi tercih ediyor. Peki, aşkta ihtiras kin nefret ve entrika çeviren burçlar hangisidir? İşte ayağınızı bir çukura sokan o burçlar…
17 Eki 2022 - 12:01 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.