Gülben Ergen'in Yaptıkları Çizgiyi Aştı! Duyanların Nutku Tutuldu! “Kaç Yaşında Kadınsın” Kaosu Yaşattı! Meğer...
Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in yaptıkları çizgiyi aştı. Sosyal medyada yorumlar ve eleştiriler arka arkaya gelirken ifşalanması ise biraz ağır oldu. Kullanıcıların diline düşen sanatçı Gülben Ergen’in dolandırıcılık konusundaki ortaya çıkan gerçeğini sizin için mercek altına aldık. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...
Seren Serengil’in yakın kıskacına takılan ve yıllardır magazin gündeminden düşmeyen düşmanlıklarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi dumura uğrattı. Konuyu şaşkınlıkla takip eden sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise arka arkaya geldi. Konuyu daha yakından sizler için izledik. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.