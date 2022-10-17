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17 Eki 2022 - 10:56

Gülben Ergen'in Yaptıkları Çizgiyi Aştı! Duyanların Nutku Tutuldu! “Kaç Yaşında Kadınsın” Kaosu Yaşattı! Meğer...

Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in yaptıkları çizgiyi aştı. Sosyal medyada yorumlar ve eleştiriler arka arkaya gelirken ifşalanması ise biraz ağır oldu. Kullanıcıların diline düşen sanatçı Gülben Ergen’in dolandırıcılık konusundaki ortaya çıkan gerçeğini sizin için mercek altına aldık. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...