- 17 Eki 2022 - 10:56 G: 17 Eki 2022 - 11:31

Gülben Ergen'in Yaptıkları Çizgiyi Aştı! Duyanların Nutku Tutuldu! “Kaç Yaşında Kadınsın” Kaosu Yaşattı! Meğer...

Ünlü sanatçı Gülben Ergen’in yaptıkları çizgiyi aştı. Sosyal medyada yorumlar ve eleştiriler arka arkaya gelirken ifşalanması ise biraz ağır oldu. Kullanıcıların diline düşen sanatçı Gülben Ergen’in dolandırıcılık konusundaki ortaya çıkan gerçeğini sizin için mercek altına aldık. Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntıları sizin için derledik. İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar...

Seren Serengil’in yakın kıskacına takılan ve yıllardır magazin gündeminden düşmeyen düşmanlıklarıyla adından sıkça söz ettiren Gülben Ergen ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi dumura uğrattı. Konuyu şaşkınlıkla takip eden sosyal medya kullanıcılarının yorumları ise arka arkaya geldi. Konuyu daha yakından sizler için izledik. Peki, neler oluyor?

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17 Eki 2022 - 10:56 Ankara- Yaşam

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