Yeni sezonda seyirci ile buluşmaya devam eden yeni diziler, yayınlanan fragmanları ile seyirciye müjdelenmeye başladı. O yapımlardan biri olan Yürek Çıkmazı dizisinin tanıtım fragmanı geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarında ve ekranlarda dönmeye başladı. Seyircinin dikkatini çeken Yürek Çıkmazı dizisinin tanıtım fragmanının ardından ise, pek çok soru merak edilir hale geldi. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin konusu nedir? Yürek Çıkmazı oyuncuları kimlerdir? Yürek Çıkmazı dizisi uyarlama dizi mi? İşte, detaylar…

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