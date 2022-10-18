- 18 Eki 2022 - 08:41

Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir?

Ekranların tanıdık simalarından biri olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl’ün yeni adresi TRT1 ekranlarındaki Yürek Çıkmazı isimli dizi oldu. Yeni sezonda seyirci karşısında olacak olan Ayça Bingöl, Yürek Çıkmazı isimli dizide Cennet karakterine haya vermek için hazırlıklarına başladı. İşte Ayça Bingöl ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların tanıdık simalarından biri olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl’ün yeni adresi TRT1 ekranlarındaki Yürek Çıkmazı isimli dizi oldu. Yeni sezonda seyirci karşısında olacak olan Ayça Bingöl, Yürek Çıkmazı isimli dizide Cennet karakterine haya vermek için hazırlıklarına başladı. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl kimdir? Ayça Bingöl aslen nereli, kaç yaşında? Ayça Bingöl nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…

18 Eki 2022 - 08:41 - Magazin

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Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir?
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