Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış! Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! Ayça Bingöl Kimdir, Aslen Nerelidir?
Ekranların tanıdık simalarından biri olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl’ün yeni adresi TRT1 ekranlarındaki Yürek Çıkmazı isimli dizi oldu. Yeni sezonda seyirci karşısında olacak olan Ayça Bingöl, Yürek Çıkmazı isimli dizide Cennet karakterine haya vermek için hazırlıklarına başladı. İşte Ayça Bingöl ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların tanıdık simalarından biri olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl’ün yeni adresi TRT1 ekranlarındaki Yürek Çıkmazı isimli dizi oldu. Yeni sezonda seyirci karşısında olacak olan Ayça Bingöl, Yürek Çıkmazı isimli dizide Cennet karakterine haya vermek için hazırlıklarına başladı. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl kimdir? Ayça Bingöl aslen nereli, kaç yaşında? Ayça Bingöl nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…
18 Eki 2022 - 08:41 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.