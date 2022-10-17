Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Kimdir? Ayça Bingöl’ün Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!

Ekranların tanıdık simalarından biri olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl’ün yeni adresi TRT1 ekranlarındaki Yürek Çıkmazı isimli dizi oldu. Yeni sezonda seyirci karşısında olacak olan Ayça Bingöl, Yürek Çıkmazı isimli dizide Cennet karakterine haya vermek için hazırlıklarına başladı. Peki, Yürek Çıkmazı dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl kimdir? Ayça Bingöl aslen nereli, kaç yaşında? Ayça Bingöl nasıl ünlü oldu, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte, detaylar…