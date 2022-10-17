Şeyma Subaşı’nın Hamile Olduğu İspatlandı! “Bu Kadın Kesin Sessiz Sedasız Evlendi!” İki Çocuğunu da Kollarının Altına Alıp… Neler Oldu Neler!
Acun Ilıcalı’yla evlendikten sonra ününe ün katan Şeyma Subaşı’nın hamile olduğu ortaya çıktı! “Bu kadın kesin sessiz sedasız evlendi” yorumlarına neden olan Şeyma Subaşı, iki çocuğunu da kollarının altına alıp öyle bir kare paylaştı ki, görenler ne diyeceğini şaşırdı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Şeyma Subaşı, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem özel hayatıyla hem de kariyer seçimleriyle öne çıkan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra bir daha yan yana bile gelmemişti. Çocukları Melisa için arkadaş kalan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, bambaşka isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şimdilerde Mısırlı milyoner Meedo’yla birlikte olan Şeyma Subaşı, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.