Şeyma Subaşı’nın Hamile Olduğu İspatlandı! “Bu Kadın Kesin Sessiz Sedasız Evlendi!” İki Çocuğunu da Kollarının Altına Alıp… Neler Oldu Neler!

Hem özel hayatıyla hem de kariyer seçimleriyle öne çıkan isimlerden biri olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yla boşandıktan sonra bir daha yan yana bile gelmemişti. Çocukları Melisa için arkadaş kalan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, bambaşka isimlerde aşkı bulmuşlardı. Şimdilerde Mısırlı milyoner Meedo’yla birlikte olan Şeyma Subaşı, dengeleri alt üst etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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