Serenay Sarıkaya Cephesinden Skandal Olay! 1 Milyon Liranın Perde Arkası Korkunç Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun Elleri Kolları Titriyor... Meğer Olay Bambaşkaymış!

Ünlü Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu son iki senedir ekranlarda fırtınalar estiren yapımların senaryolarını kaleme alan isim olarak biliniyor ve arkasından da reytinglerin resmen altını üstüne getiriyordu. Kısa sürede ortalığı yakıp yıkan senaryoların ardından yine bir kitap uyarlaması gündeme gelmiş ve başroller için de Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya olacağı düşünülmüştü. Gündemde bomba etkisi yaratan olayın ardından olanlar ise sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor?

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