Serenay Sarıkaya Cephesinden Skandal Olay! 1 Milyon Liranın Perde Arkası Korkunç Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun Elleri Kolları Titriyor... Meğer Olay Bambaşkaymış!
Güzel manken ve başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya cephesinde skandal bir olay yaşandı. Beklenen milyon liralık olayın perde arkası resmen korkunç çıktı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun elleri kollarının titrediği olayın perde arkası bir hayli başka çıktı. İşte olayın arka perdesi ve merak edilen tüm detaylar!
Ünlü Psikiyatrist Doktor Gülseren Budayıcıoğlu son iki senedir ekranlarda fırtınalar estiren yapımların senaryolarını kaleme alan isim olarak biliniyor ve arkasından da reytinglerin resmen altını üstüne getiriyordu. Kısa sürede ortalığı yakıp yıkan senaryoların ardından yine bir kitap uyarlaması gündeme gelmiş ve başroller için de Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya olacağı düşünülmüştü. Gündemde bomba etkisi yaratan olayın ardından olanlar ise sosyal medya ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.