Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eki 2022 - 12:42

Seren Serengil'in İki Gözü İki Çeşme! En Güvendiği Kişiydi Ama Öyle Bir Sırtından Bıçaklandı Ki... “Yok Artık!” Sosyal Medya Yıkılıyor…

Ünlü sanatçı Seren Serengil’in iki gözü iki çeşme oldu. En güvendiği kişi tarafından sırtından bıçaklanan Seren Serengil, göz yaşlarına hakim olmayacak. Sırtından aldığı bıçak darbesiyle nefesi kesilecek olan Seren Serengil’in gördüğü fotoğrafla ilgili olarak sosyal medyada konuşmalar ve yorumlar da arka arkaya geldi. Kısa sürede geniş yankı uyandıran bu olayın ardından yaşanan gelişmeleri sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!v